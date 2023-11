Mulher que pensava ser infértil engravida seis semanas após o parto do primeiro filho

Uma mulher que ouviu a vida toda dos médicos, sobre sua suposta infertilidade e a improvável possibilidade de engravidar, provou que o diagnóstico estava errado e deu a luz ao seu primeiro bebê em fevereiro desse ano e engravidou novamente, seis semanas depois, do nascimento do primogênito.

Em um vídeo que viralizou no TikTok, Carly Dekort, de Queensland, na Austrália, escreveu: “Saindo do hospital animada por não estar mais grávida”. Seis semanas depois, ela aparece em uma foto ao lado do recém-nascido dormindo, segurando um teste de gravidez e diz: “Seis semanas depois…”. Ela afirma que parece “estar grávida desde sempre”.

Carly revelou que não tomava anticoncepcionais depois do nascimento de seu primeiro filho. “Eu queria mais filhos; simplesmente não esperava que acontecesse tão rápido”, brincou.

A mãe disse que recebeu autorização do médico para retomar a vida sexual com o marido, por ter tido uma boa recuperação após o parto, no entanto, ela diz que não imaginou que o casal “acertariam” tão rápido.