Mulher que meteu bala na nuca do padrasto estuprador vai a julgamento

Uma francesa que foi estuprada, espancada e prostituída pelo padrasto que virou marido relatou nesta segunda-feira, 21, a um tribunal como ela atirou na nuca do agressor acabando com a vida dele. Ela é julgada por assassinato. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Valerie Bacot, agora com 40 anos, diz que foi abusada pela primeira vez por Daniel Polette com apenas 12 anos, quando ele namorava a mãe alcoólatra - o início de 25 anos de horror. Ela ainda foi forçada a se casar com ele e ter quatro filhos.

Durante esse tempo, Valerie disse que Polette costumava espancá-la, atacá-la com um martelo, ameaçá-la com uma arma e forçá-la a dormir com caminhoneiros perto da casa dela no centro da França, enquanto ele dirigia suas ações em um fone de ouvido.

Mas em 13 de março de 2016, Bacot atirou em Polette - então com 61 anos - na nuca, depois que, segundo ela, ele ameaçou prostituir a filha de 14 anos.

Valerie descreveu no julgamento em Chalon-sur-Soane, Borgonha, na França, como ela usou uma arma que Polette mantinha no carro da família para atirar nele à queima-roupa enquanto ela se sentava atrás dele no carro. Ela se lembra de “fechar os olhos” ao puxar o gatilho.

Valerie, que escreveu um livro sobre a experiência, chamado “Everybody Knew” (Todo mundo sabia), enfrenta a possibilidade de pegar prisão perpétua pelo assassinato de Polette em um caso que causou protestos na França.

“Eu queria salvar a mim e aos meus filhos”, disse Valerie ao Tribunal de Justiça de Saône-et-Loire em Châlons-sur-Saône.

Lembrando-se de como ela atirou à queima-roupa por trás enquanto se sentava atrás de Polette no carro, Valerie disse: “Acabei lembrando de fechar os olhos. Eu realmente não entendi. Eu saí do carro e ele caiu.”

Quando questionada sobre se ela planejava matar o marido, ela respondeu: “Não”.

No livro, Valerie diz que foi abusada desde jovem - primeiro por seu irmão mais velho quando ela tinha cinco anos e depois por Polette, que era inicialmente companheiro da mãe.

Falando ao Le Parisien antes do julgamento, Valerie disse que o abuso começou "muito rapidamente" depois que a mãe, Joelle, trouxe o caminhoneiro Polette para dentro casa quando ela tinha 12 anos.

Ele inicialmente interpretou o padrasto apaixonado, mas depois começou a abusar sexualmente dela - abuso que durou dois anos antes de ela alertar a polícia e Polette ser preso.

Preso por abuso

Quando Valerie tinha 14 anos, ele foi preso por quatro anos por abuso sexual, mas Bacot disse que a mãe nunca cortou o contato e até a levava para visitá-lo na prisão.

Depois de dois anos e meio, Polette foi libertado e imediatamente voltou para a casa da família, onde o abuso recomeçou.

Valerie disse que muitas vezes pensava em fugir, mas não tinha para onde ir - os avós simplesmente a devolveriam para casa, ela acreditava, e o pai biológico não queria ter nada a ver com ela. Então ela ficou.

Sem saída

Então, aos 17 anos, Valerie engravidou de Polette e a família rapidamente se desfez.

Valerie diz que a mãe a expulsou de casa, forçando-a a ir morar com Polette porque ela não sabia para onde ir.

Ela disse que Polette começou a abusar dela física e mentalmente logo depois que o primeiro filho - um menino - nasceu.

“A primeira vez foi porque ele achou que eu não tinha guardado os brinquedos do bebê de maneira adequada”, disse ela. “Mas muito rapidamente se tornou comum. Se o café demorasse muito para chegar, se estivesse muito quente ou muito frio, ele ficava bravo.”

“Tudo virou pretexto para golpes. Você vive com a ideia de que merece porque não está fazendo as coisas direito.”

Ela disse que Polette controlava todos os aspectos de seu comportamento, proibindo-a de sair, exceto para fazer compras ou levar as crianças à escola, e checava seus recibos quando chegava em casa para ter certeza de que não estava mentindo.

Quando ele não conseguia ficar de olho nela, ele convocava outras pessoas da vila onde moravam para fazer isso por ele, ela afirma.

Ele escolheu o penteado, as roupas dela e os nomes dos filhos - que acabaram totalizando quatro.

Valerie diz que queria tomar pílulas anticoncepcionais ou fazer abortos para parar de engravidar, mas foi proibida de ir ao médico.

O “casal” se casou em 2008, mas isso fez pouco para acabar com o abuso, diz Valerie.

Polette começou a usar armas em seus ataques - a certa altura, nocauteando-a com um martelo durante as férias de Natal, e rotineiramente a ameaçava com uma arma.

Prostituição forçada

Ele também começou a prostituí-la para outros motoristas de caminhão.

Operando na parte de trás de um transportador Peugeot sob o nome de Adeline, Valerie diz que Polette assistia aos atos e ditava seus movimentos por meio de um fone de ouvido.

Mas, para não deixar dúvidas aos clientes sobre a quem ela "pertencia", ele mandou tatuar suas iniciais perto de seus órgãos genitais.

“Ele queria marcar seu território, mostrar aos outros que eu pertencia a ele”, acrescentou ela.

Bacot diz que os filhos entraram em contato com a polícia duas vezes em seu nome, mas foram repelidos, com os policiais dizendo que a mãe precisava ir pessoalmente à delegacia.

As coisas começaram a se complicar mais em 2016, quando ele questionou rotineiramente a filha de 14 anos de Bacot sobre sexualidade - levando-a a temer que ele começasse a prostituir a adolescente também.

Cliente violento

Então, em 13 de março, veio a visita de um cliente violento. Valerie disse que ela se recusou a realizar certo ato sexual com ele, então ele a forçou - deixando-a sangrando.

Depois, ela afirma que Polette a criticou, dizendo que o homem se recusaria a voltar e que ela teria que compensar.

Tendo tentado drogar Valerie usando pílulas para dormir amassadas em seu café, Valerie pegou um revólver que ela sabia que seu marido mantinha entre os assentos do banco de trás do carro.

Enquanto ele estava sentado no banco da frente, ela puxou a arma e disparou uma vez na nuca dele, matando-o instantaneamente.

Valerie enterrou o corpo em uma floresta com a ajuda dos dois filhos mais velhos e do namorado da filha, que ela diz ter se oferecido para ajudar para que a polícia não a levasse embora.

Corpo na floresta

Mas, em 2017, os policiais foram alertados sobre o assassinato depois que o namorado confessou à própria mãe - levando-a a ligar para a polícia.

Eles prenderam Valerie, que posteriormente confessou o assassinato, mas foi libertado sob fiança um ano depois enquanto aguardava o julgamento.

Os filhos de Valerie e o namorado da filha foram posteriormente presos por seis meses cada um por esconder um cadáver pelo papel que desempenharam no encobrimento.

Redução de pena

Valerie agora enfrenta o pedido de prisão perpétua por assassinato. As advogadas querem que a pena seja reduzida para 10 anos de prisão devido aos abusos que ela sofreu.

Ela não fez nenhum comentário ao chegar ao tribunal na segunda-feira, parecendo intimidada pela multidão de repórteres que a esperava.

As advogadas disseram antes do julgamento que “a violência extrema que ela sofreu por 25 anos e o medo de que a filha fosse a próxima” a levaram a matar Polette.

As mesmas advogadas, Janine Bonaggiunta e Nathalie Tomasini, já haviam defendido Jacqueline Sauvage, uma mulher francesa que foi condenada a 10 anos de prisão por matar o marido abusivo, mas obteve o perdão presidencial em 2016 depois de se tornar um símbolo da luta contra a violência dirigida a mulheres.

“Essas mulheres vítimas de violência não têm proteção. O judiciário ainda é muito lento, não reativo o suficiente e muito leniente com os perpetradores que podem continuar a exercer seu poder violento”, disse Bonaggiunta à AFP.

“Isso é exatamente o que pode levar uma mulher desesperada a matar para sobreviver”, disse ela.

Valerie estava "certa de que ela precisava cometer esse ato para proteger os filhos", concluiu uma avaliação do tribunal.