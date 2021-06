Filhos da mulher que meteu bala no pai estuprador defendem a mãe no tribunal

Os filhos da francesa que pode pegar prisão perpétua pelo assassinato do padrasto que virou marido disseram no tribunal que a mãe não tinha escolha a não ser matá-lo depois de sofrer anos de abusos e que ela “fez isso para nos proteger”. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Vincent e Romain Bacot, de 22 e 21 anos, disseram que foram à polícia duas vezes um mês antes da mãe, Valerie, matar o pai, Daniel Polette, em março de 2016, mas foram ignorados nas duas vezes por policiais que lhes disseram “não há nada que possamos fazer”.

A dupla de irmãos foi interrogada nesta terça-feira, 22, ao lado da irmã de 19, que lembrou o momento em que a mãe lhe contou sobre o assassinato - dizendo que ela respondeu: “Mãe, está tudo bem. Nós vamos superar isso. Eu sei que você não fez isso por que quis, mas para nos proteger.”

“Nossa antiga vida era muito complicada, cheia de gritos. Ficávamos apavorados”, acrescentou ela.

Eles falaram um dia depois de Valerie dar o próprio testemunho, lembrando como ela sofreu 25 anos de abuso nas mãos de Polette, que começou com estupro aos 12 anos e terminou com ele a prostituindo para motoristas de caminhão.

Redução da pena

Valerie, agora com 40 anos, pode pegar prisão perpétua se for condenada pelo assassinato de Polette. As advogadas dela não contestam o assassinato, mas argumentam que a sentença deveria ser reduzida para 10 anos.

O caso atraiu atenção nacional na França, onde Valerie publicou recentemente um livro sobre a saga dela - chamado “Everybody Knew” (Todo mundo sabia) - com 500.000 pessoas assinando uma petição para que as acusações sejam retiradas.

Ao testemunhar nesta terça-feira, Romain disse que falou pela primeira vez com oficiais em fevereiro de 2016, ao lado de Lucas Granet - o namorado da filha. Um policial disse que não era da alçada deles.

Valerie teria que ir à delegacia para registrar uma queixa ela mesma.

“Estávamos presos”

Pressionado pelo promotor Eric Jallet se a Valerie não poderia ter se divorciado de Polette em vez de matá-lo, Romain respondeu: “E para onde? Estávamos presos. Ele ia nos encontrar.”

Questionado sobre o que teria acontecido se Valerie não tivesse matado Polette, Vincent acrescentou: "Nossa mãe teria morrido da violência que sofremos."

Quando chegou a hora de Lucas depor, ele ficou visivelmente irritado com Jallet durante o interrogatório, de acordo com o site de notícias francês Orange.

Jallet disse que o relato do trio era “difícil de acreditar” porque a polícia não tinha registros da família falando com eles, e então ele insistiu que “havíamos ido realmente nessas duas malditas delegacias”.

“Eles [a polícia] nos disseram para darmos o fora”, acrescentou.

"Ela não é culpada", acrescentou Kevin. “Não tínhamos ajuda de ninguém. Estávamos trancados, não tínhamos como sobreviver.”

Intenção de prostituir a filha

Karline, agora com 19 anos, também estava no banco das testemunhas nesta terça-feira, onde se lembrou da mãe lhe contando sobre a morte de Polette.

Karline, que agora é auxiliar de berçário, disse: “Eu disse para minha mãe: 'Mãe, tudo bem, vamos superar isso. Eu sei que você não fez isso porque quis, mas para nos proteger '.”

Karline disse que foi em 12 de março de 2016 - um dia antes do assassinato - que o pai perguntou a Valerie: “Como ela está sexualmente?”

Esta foi uma referência clara a Karline - então com 14 anos – que iria ser prostituída ao lado de sua mãe, o que Valerie disse que a levou a matar Polette.

Vincent, 22, que agora também é pai, acrescentou que espera que o caso da mãe leve a mais entendimento sobre as mulheres vítimas de ciolência doméstica e que os agressores sejam punidos.

“Espero que minha mãe saia da prisão e veja minha filha crescer.”