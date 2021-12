Mulher processa clínica ao ficar com rosto queimado após esteticista se distrair usando o celular

Uma mulher de 42 anos ficou com cicatrizes no rosto, após realizar um tratamento facial a laser e ser "esquecida" pela esteticista, que discutia pelo telefone com o namorado. O resultado mal sucedido rendeu um processo equivalente a cerca de R$1.465 reais à clínica. As informações são da Marie Claire.

VEJA MAIS

Em entrevista ao The Sun, a turca Asli Ilhan afirmou que sentiu o seu rosto queimar, enquanto ouvia a discussão da profissional com o namorado. Na época, ela afirma ter ido a uma farmácia para comprar cremes em uma tentativa de aliviar a dor que sentia, porém, acabou ficando com cicatrizes permanentes.

Com sérios problemas de autoestima baixa, Asli decidiu processar a clínica de estética e buscar por uma indenização. Segundo o tribunal, o salão de beleza deve pagar à vítima cerca de R$1.465 reais pelo erro. Mas para Ilhan o valor ainda é “simplesmente insuficiente” diante da dor vivenciada por ela.

“Eu absolutamente não aceito essa decisão”, rebatou, visivelmente magoada. Asli também exigiu que o dinheiro gasto na clínica também fosse devolvido.