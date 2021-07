Após tentar truque do TikTok, mãe tem rosto queimado na cozinha

Chantelle Conway, de 25 anos, sofreu sérias queimaduras no rosto após tentar um truque do Tiktok para cozinhar ovos poche no micro-ondas. Apesar de parecer simples, a experiência lhe causou muitas dores e cicatrizes na face. Depois do ocorrido, ela desabafou e afirmou que nunca mais irá comer ovos na vida. As informações são do Metrópoles.

Na rede social, a técnica mostra o passo a passo, começando por ferver a água em uma chaleira, depois introduzir o ovo em um recipiente e levar ao microondas por 10 segundos. Foi o que Chantelle fez mas, devido ao choque térmico, o líquido fervente explodiu no rosto dela.

“Eu tirei o recipiente do micro-ondas e coloquei uma colher de metal para virar o ovo e verificar se estava cozido, mas, assim que a colher tocou na água, ela saltou. Não foi o ovo que explodiu, foi o líquido. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida”, contou. Ela também disse que estava com o filho de um ano e seis meses em casa, por isso, teve que esperar até a chegada do socorro médico.

Semanas depois do acidente, que ocorreu no dia 2 de julho, ela compartilhou as fotos das queimaduras faciais e alertou outras pessoas sobre o perigoso truque que virou tendência na rede social de vídeos.