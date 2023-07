Mulher oferece dinheiro para quem apresentar um marido para ela; veja os critérios

Uma mulher norte-americana - identificada como Eve Tilley-Coulson, de 35 anos, está disposta a pagar uma quantia de US$ 5 mil, aproximadamente R$ 24 mil, para quem apresentá-la ao homem com quem ela deseja se casar. A deia peculiar de Eve surgiu durante uma conversa com o chefe dela há dois anos e, agora, ela decidiu abrir a oportunidade para o público em geral. Veja os critérios para se candidatar.

Em um vídeo recente publicado no TikTok e que viralizou, Eve explica a proposta incomum. Ela mencionou que inicialmente fez a aposta com seu chefe, mas agora está incluindo a melhor amiga e outros conhecidos mais chegados. Porém, Eve decidiu estender o desafio a qualquer pessoa, pois se considera capaz de arcar com o valor.

Vale dizer que conquistar o título de marido de Eve e garantir a recompensa não será uma tarefa simples. Confira a lista de regras e requisitos que o "candidato a marido" deve atender:

- O pagamento da quantia será realizado somente quando o certificado de casamento for assinado;

- O homem não pode ter sido casado anteriormente;

- A faixa etária aceitável é entre 27 e 40 anos;

- Altura mínima exigida de 1,80 metro;

- Deve possuir um senso de humor "britânico";

- É necessário que goste de esportes, animais e crianças.

Além dessas especificações, Eve ainda detalhou uma série de condições relacionadas ao pagamento da recompensa. Ela deixou claro que, se alguém apresentar a um homem com quem ela se case, independentemente da duração do matrimônio, ela irá entregar uma quantia de US$ 5 mil.

Essa proposta inusitada tem chamado atenção nas redes sociais, despertando curiosidade e dividindo opiniões. A norte-americana está determinada a encontrar o seu parceiro ideal, incentivando assim uma busca incomum através dessa oferta financeira generosa.