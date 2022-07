Mulher filma momento impressionante em que raio atinge caminhão em movimento; vídeo

Uma mulher filmava a chuva quando conseguiu capturar o exato momento em que um raio cai em uma estrada, e atinge um caminhão em movimento, na cidade de Tampa, na Flórida, na sexta-feira (1º). O veículo ficou destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

VEJA MAIS

No vídeo, que está viralizando nas redes sociais, é possível ver que a mulher filma o céu e consegue flagrar, coincidentemente, o momento em que o raio atinge o veículo em cheio. Assista:

No carro, além da mulher - que registrava a tempestade-, também estavam os filhos e o marido - que dirigia. Eles voltavam de uma viagem em família quando a esposa teria registrado a chuva, porque a achou bonita, e por coincidência do destino conseguiu filmar a “faísca” vinda do céu.