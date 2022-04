Mulher engole chip de rastreamento de cachorro ao comer espetinho de rua

Uma mulher engoliu um chip de rastreamento de cachorro após comer um espetinho de rua, no Chile. Após dores no estômago, ela foi levada para o hospital, onde foi constatado o objeto dentro do corpo da mulher. A Câmara Municipal soube do acontecimento e o caso foi denunciado pela vereadora Michelle Tabilo.

“Caros vizinhos: ontem denunciei o caso de uma vizinha que consumiu um espetinho na rua; Ela chegou ao hospital com uma dor de estômago e, infelizmente, tinha um chip de um cachorrinho no estômago”, disse a vereadora.

Ela afirmou que a vigilância de alimentos foi solicitada para fazer a fiscalização para garantir que outros casos semelhantes não aconteçam novamente. Tabilo também recomendou que as pessoas evitem consumir produtos de rua.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)