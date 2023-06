Mulher de 50 anos gasta R$ 73 mil em cirurgia plástica para 'voltar aos 30'

Para ficar mais nova, a norte-americana Kelly Beasley, de 50 anos, viralizou nas redes sociais ao compartilhar os procedimentos estéticos que fez para “voltar aos 30”. O resultado parece ter dividido a opinião dos internautas. Alguns deles disseram que o resultado não teve o efeito esperado. As informações são do O Tempo.

Tudo começou quando Kelly contou que seu sonho era ter uma pele facial sem rugas e linhas de expressão, que são causadas pela movimentação repetitiva dos músculos. Para realizar esse desejo, a mulher viajou até a cidade de Tijuana, no México, na fronteira com San Diego, cidade californiana (EUA). A cirurgia, revelada por ela, consiste em um lifting —procedimento voltado para retardar o envelhecimento.

Mas para alcançar o sonho dela, Beasley desembolsou cerca de US$ 14,8 mil, o equivalente a R$ 73 mil. No TikTok, ela compartilhou um vídeo mostrando todo processo de recuperação, que durou quase quatro meses. A publicação já atingiu mais de 700 mil visualizações. "Aqui está a minha versão 2.0. Estou vivendo a minha melhor forma agora. Se você quiser, vá em frente. Não tenha vergonha", afirmou a americana.

"Eu não consigo ver muita diferença", disse uma internauta contrariando a cirurgia que Kelly realizou. Outra ainda afirmou: ''Linda, mas não tem 33 anos, eu é que tenho''. As críticas, no entanto, foram rebatidas por outros seguidores: "Alguém notou que as pessoas que sempre têm algo negativo a dizer literalmente não têm absolutamente nenhuma foto de si mesmas nas redes sociais", defendeu uma seguidora.