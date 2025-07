Avião de pequeno porte cai após decolar perto de Londres e causa explosão

Um avião de pequeno porte caiu na tarde deste domingo (13), logo após decolar do aeroporto de Southend, a cerca de 56 quilômetros de Londres, no Reino Unido. O acidente causou uma grande explosão, que foi registrada por moradores e publicada nas redes sociais.

De acordo com a polícia de Essex, a queda ocorreu por volta das 16h (horário local, 12h em Brasília). Equipes de emergência foram mobilizadas e continuam atuando na região para prestar os primeiros atendimentos e avaliar os danos.

Aeronave seguia para cidade nos Países Baixos

A aeronave envolvida é um Beech B200 Super King Air, que tinha como destino a cidade de Lelystad, nos Países Baixos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de pessoas a bordo nem sobre possíveis vítimas.

Área foi isolada e voos cancelados

Em nota, as autoridades pediram que a população evite circular pela área para não atrapalhar o trabalho das equipes de resgate. Um clube de golfe e outro de rugby, localizados nas proximidades do aeroporto, foram evacuados preventivamente.

Segundo o site oficial do aeroporto de Southend, ao menos cinco voos internacionais programados para este domingo foram cancelados por causa do acidente.

Causas da queda estão sob investigação

As autoridades britânicas ainda apuram as causas do acidente. A região permanece isolada até a conclusão dos trabalhos das equipes técnicas e de resgate.