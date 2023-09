Mulher de 22 anos morre após por silicone para ficar 'mais bonita' em vestido de noiva, na Itália

Uma italiana de 22 anos morreu após realizar cirurgia para colocação de próteses de silicone, em Nápoles. A esteticista Alessia Neboso foi operada no dia 11 de setembro. Nos dias seguintes, ela começou a apresentar complicações que a levaram de volta ao hospital.

A paciente morreu em 20 de setembro, após uma parada cardíaca. Segundo a imprensa local, a jovem sonhava se casar, e queria ficar “mais bonita” no vestido de noiva.

VEJA MAIS

Namorado da jovem, Mario Lucchesi disse que a esteticista tinha um “complexo” com o corpo. Ela chegava a chorar em frente ao espelho todos os dias por conta de seus seios. Agora, a família de Alessia cobra os cirurgiões pela morte da esteticista.

Segundo a família, ela era saudável e chegou bem ao hospital onde colocou o silicone. Pai da jovem, Salvatore Neboso afirmou ao jornal italiano que a cirurgia correu bem e que a filha teve alta na tarde do mesmo dia. Os médicos chegaram a observar que a jovem teve retenção de líquidos, mas nada foi considerado preocupante.

Dias depois, ela começou a sentir exaustão e teve febre alta. Segundo o pai, a mãe de Alessia procurou o médico responsável pela cirurgia, para que ele checasse a paciente.

"Inicialmente, só conseguimos uma consulta por videochamada, mas era evidente que o estado da minha filha estava cada vez pior, ela perdia forças e não conseguia ser independente. Nesse momento, minha esposa insistiu na visita. A clínica não estava funcionando porque era dia de San Gennaro, mas, no final, concordaram em abrir para ver Alessia", contou o pai.

Com febre, vômito e fraqueza, a situação de Alessia se estendeu por mais alguns dias. Em 20 de setembro, ela precisou ser levada novamente à clínica e, de lá, foi transferida para um estabelecimento privado na região de Acerra e, depois, para um hospital.

O quadro de saúde de Alessia piorou com o passar das horas, e, em 21 de setembro, a família foi informada sobre a morte. A causa foi uma parada cardíaca.

"Ela era uma menina saudável e em perfeita forma. Como já havia planejado e desejado esta cirurgia há algum tempo, ela passou por vários exames e análises para ter certeza de que tudo estava indo bem. Alessia, além de linda, estava em ótimas condições físicas e psicológicas. Ela sempre foi uma menina bem humorada, alegre e cheia de vida (...) Queremos a verdade", disse o pai.

Em publicação nas redes sociais, uma amiga de Alessia esceveu que ela planejava realizar a cirurgia para ficar “mais bonita” em seu vestido de noiva. Ela se casaria em breve. “Parece que foi ontem, quando estávamos conversando sobre esse seu sonho e você me disse: 'eu quero fazer, e quando eu colocar o vestido de noiva estarei mais linda, ele vai me dar outra figura'”, disse a amiga.

Após uma inspeção, autoridades de saúde locais ordenaram que as atividades da clínica privada onde Alessia Neboso colocou as próteses sejam suspensas. O órgão também exigu que seja feita uma autópsia no corpo da jovem, para esclarecer as reais causas da morte.