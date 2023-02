Erro médico deixa mulher deformada após implante de silicone; indenização será de R$ 40 mil

O sonho de colocar um implante de silicone terminou da pior maneira para uma mulher em Juiz de Fora (MG). O profissional que fez o procedimento não tinha habilitação para atuar como cirurgião plástico e acabou deixando a paciente com deformidades permanentes. Com informações do site O Tempo.

Tanto o médico quanto o hospital onde a cirurgia foi realizada terão que indenizar a vítima em R$ 40 mil por danos morais e estéticos. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a paciente foi submetida à dor extrema por não ter recebido anestesia no momento em que foi atendida pelo médico e também a sofrimento moral, por medo de morrer na cirurgia e ficar com deformidades.

O hospital atribuiu a responsabilidade ao médico. A defesa da Unidade alegou que apenas ofertou o centro cirúrgico, serviços de enfermaria e hospedagem. Mas a Justiça entendeu que o espaço foi conivente por permitir o acesso de um médico que não tinha habilitação para trabalhar com cirurgia plástica e que agiu com imperícia.