Mulher de 19 anos é encontrada morta dentro de forno em mercado no Canadá

O corpo de uma mulher de 19 anos foi encontrado dentro de um forno industrial de uma unidade do Walmart, onde ela trabalhava na padaria do estabelecimento. Gursimran Kaur, de 19 anos, foi encontrada pela própria mãe, que também trabalha na mesma loja. O caso aconteceu no último sábado (19), na cidade de Halifax, na Nova Escócia, Canadá,

Segundo a Polícia Regional de Halifax, a equipe recebeu uma chamada telefônica por volta das 21h30 (horário local) relatando a morte da funcionária. Testemunhas disseram que a mãe de Kaur havia estranhado o sumiço da filha, que não aparecia havia cerca de duas horas e não respondia às mensagens enviadas ao seu celular. Quando resolveu procurá-la, fez a trágica descoberta no forno, que é grande o suficiente para permitir a entrada de uma pessoa em pé.

Até o momento, a causa exata da morte de Gursimran Kaur ainda não foi esclarecida. "A investigação é complexa e envolve um grande número de agências parceiras. Uma investigação desta natureza pode levar um tempo significativo", afirmou a polícia canadense

A família da vítima, incluindo seu pai e irmão, de apenas 10 anos, permanecem na Índia e buscam apoio financeiro para viajar ao Canadá e participar do funeral.

Em nome da família, a Sikh Society, comunidade sique, iniciou uma campanha de arrecadação, que já superou a meta de 50 mil dólares canadenses (equivalente a R$ 206 mil), chegando a 100 mil dólares (R$ 412 mil).

A unidade do Walmart onde ocorreu o incidente foi temporariamente fechada, e a rede de supermercados informou que todos os funcionários receberão o salário integral enquanto o estabelecimento estiver interditado para as investigações.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)