Funcionária de bar é morta a tiros no sudoeste do Pará; câmeras de segurança registraram o crime

Fernanda Morrana Rodrigues Galvão, de 24 anos, foi assassinada a tiros na noite de terça-feira (9), em um bar no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. Ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga a motivação e autoria do crime. O assassinato foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Fernanda era natural de Santana, no Amapá, e havia chegado há pouco tempo na cidade. A jovem trabalhava no bar havia apenas três dias, como divulgou o portal Confirma Notícia. Ainda conforme o noticiário, a polícia trabalha com, pelo menos, duas linhas de investigação: crime passional ou vingança por parte de algum cliente do bar insatisfeito.

O vídeo gravado pelos equipamentos de segurança mostra a rua na frente do bar tranquila, duas mulheres estão sentadas na frente do estabelecimento e conversam com um jovem que está em uma motocicleta. Ele está de boné e segura o capacete em uma das mãos. Ao fundo aparece uma luz, é o farol de uma motocicleta que se aproxima devagar.

Os três seguem conversando quando a moto com dois homens passa bem em frente ao trio. O veículo parece passar direto, mas, na verda​de, a dupla para logo à frente. O garupa desce e não tira o capacete. Ele caminha lentamente em direção às duas mulheres, para e comete o crime.

O homem dá alguns passos em direção às duas, nesse momento o jovem que estava na motocicleta conversando com elas se levanta e vai em direção ao bar. Ainda na rua, o suspeito levanta a camisa e tira a arma da cintura, não é possível ver com clareza quantas vezes ele atira, mas são muitos tiros.

A vítima levanta e corre para dentro do bar, o criminoso continua atirando. A outra jovem entra em desespero e corre em direção à rua e se joga no matagal tentando se esconder. Ela não foi alvejada. O criminoso esconde a arma, e vai em direção ao comparsa e os dois fogem. A vítima correu para dentro do banheiro, tentando se proteger dos tiros, mas acabou morrendo ali mesmo.

A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas e tenta identificar os suspeitos. Condutor e carona vestiam roupas parecidas. Ambos estavam com calças jeans e camisa azul clara com mangas. Informações que possam ajudar a polícia nas investigações podem ser repassadas de forma anônima através do número 181 ou 190.