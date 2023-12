Mulher assassinada a tiros teria sido ameaçada por ex liberado da prisão para o Natal

Na última terça-feira (26), uma mulher de 30 anos, identificada como Michele Carvalho Magalhães, foi encontrada morta a tiros, ao lado de um carro, em Planaltina, no Distrito Federal. As investigações apontam que Michele foi vítima de feminicídio pelo ex-companheiro, preso por tráfico de drogas há dois anos, que teria sido liberado da prisão na famosa saidinha para comemorar o Natal com a família.

Inclusive, segundo familiares, a vítima vinha sendo ameaçada pelo detento. Segundo as investigações, Michele e o preso, de nome não revelado, teriam rompido o relacionamento quando ele foi detido. O homem teria ficado revoltado com o "abandono" por parte da vítima, uma vez que ela nunca o visitou na cadeia.

Ainda conforme os agentes, Michele teria tentado colocar um fim no relacionamento por diversas vezes, visto que o namoro deles era conturbado e ela não queria dar continuidade no caso com ele na prisão.

Mesmo com o ex-companheiro sendo o principal suspeito, a PCDF ainda não confirmou se a morte dela tem relação com o ex-namorado traficante.

