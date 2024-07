Mulher considerada a 'vovó mais sexy do mundo' lança própria criptomoeda

Conhecida como a "vovó mais sexy do mundo", a modelo Gina Stewart vem faturando nas redes sociais com posts sensuais. A australiana de 53 anos encontrou uma nova forma de ampliar esse faturamento quando resolveu lançar sua própria criptomoeda, que ganhou o nome de $BOOBS (algo como $PEITOS, em português).

"Alguns homens disseram que amam tanto os meus seios que querem investir neles", comentou a modelo que também ganha dinheiro com uma versão virtual sua.

Poucas horas após o lançamento, ela obteve um capital de mercado de US$ 36 mil (cerca de R$ 196 mil). Gina contou que foi incentivada a criar a própria moeda virtual, após sucesso de criptomoedas lançadas por celebridades, como Iggy Azalea e Jason Derulo.

Gina Stewart também é cantora e em breve lançará o seu primeiro álbum de estúdio, batizado de "Luxury Mansion". Com três canções já disponíveis nas plataformas de streaming musical, ela relatou que o retorno dos fãs aos seus trabalhos tem sido muito positivo. Para o site What's the Jam, Gina disse: "Escrever as minhas próprias canções e músicas é a primeira coisa que queria fazer desde que era uma garotinha".

