Mulher com a língua bifurcada viraliza ao provar bebidas diferentes ao mesmo tempo

Uma norte-americana chamada Brianna Mary Shihadeh viralizou nas redes sociais com vídeos onde aparece provando diferentes bebidas. Mas o que chama atenção dos internautas é que a artista tem a língua bifurcada e costuma compartilhar com os seguidores as experiências inusitadas de misturar gostos distintos no paladar.

Além de mostrar as diferentes transformações no corpo e as mais diversas tatuagens, Brianna chama atenção por sua língua “dupla”. Em um dos vídeos com mais acessos, ela mostrou como faz para provar dois tipos de refrigerantes diferentes e saboreia as duas bebidas simultaneamente com a língua dividida em duas partes.

O que mais intriga os seguidores de Brianna é que ela faz uma avaliação profunda sobre tudo o que prova nos vídeos. E ainda conta se há alguma diferença de sentir os dois gostos ao mesmo tempo. "Apenas como uma nota lateral, notei mais efervescência de um lado; parecia que a Pepsi tinha mais gás, embora eu tenha aberto primeiro", escreve em um dos vídeos.

Nos comentários, ela costuma dar oportunidades dos fãs sugerirem o que gostariam de vê-la provando. As ideias são inovadoras e muito mirabolantes. Ela até chegou a realizar um dos desafios e provou um refrigerante de limão e água mineral.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)