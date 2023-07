Moscou está estudando plano de paz para a Ucrânia, diz Putin a líderes africanos

Nesta sexta-feira (28), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse a líderes africanos que Moscou respeita a proposta de paz na Ucrânia enviada por eles e que está estudando-a "cuidadosamente". Do outro lado, Kiev afirmou que não está preparada para entrar em negociações no momento em que a Rússia detém um quinto do território ucraniano.

A iniciativa de paz dos líderes da cúpula africana foi apresentada no mês passado a Putin e ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Mas, a versão não conseguiu ganhar força com nenhum dos lados.

"A iniciativa africana (de paz) merece a maior atenção, não deve ser subestimada", segundo o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso. "Mais uma vez, pedimos com urgência a restauração da paz na Europa", continuou.

Inicialmente, Putin fez uma lista de queixas russas contra a Ucrânia e o Ocidente, enquanto Zelensky rejeitou a ideia de um cessar-fogo que deixaria a Rússia no controle de quase um quinto da Ucrânia e daria às forças russas tempo para se reagruparem.