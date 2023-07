Em forte tensão com Ocidente, Rússia e China iniciam novos exercícios militares no mar do Japão

Em um contexto de fortes tensões com os países ocidentais, a Rússia e a China iniciaram, nesta quinta-feira (20), exercícios militares conjuntos no mar do Japão, segundo anúncio do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Para fortalecer sua coordenação, os dois países organizaram vários exercícios entre seus exércitos nos últimos meses.

A Rússia e a China, que compartilham o desejo comum de contrariar o que apresentam como a hegemonia dos Estados Unidos, se aproximaram na esfera militar desde a ofensiva militar russa na Ucrânia, que Pequim se recusa a condenar.

Durante uma visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao Kremlin no mês de março, juntamente com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, os dois líderes afirmaram, em uma declaração assinada, vontade de realizar "patrulhas conjuntas regulares" para "aprofundar a confiança mútua".

"O principal objetivo é fortalecer a cooperação naval entre Rússia e China, manter a estabilidade e a paz na região da Ásia-Pacífico", disse o exército russo em comunicado nesta quinta-feira. Os exercícios, que se prolongam até domingo, envolvem, entre outros, navios antissubmarinos e corvetas russas, segundo o comunicado.