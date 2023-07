Regiões portuárias da Ucrânia são atacadas pela terceira noite seguida

Regiões portuárias da Ucrânia foram bombardeadas pela terceira noite seguida desde que a Rússia anunciou a saída de um acordo que permitia a exportação de grãos pelo Mar Negro. Nesta quinta-feira (20), aproximadamente 20 pessoas ficaram feridas em bombardeios nas regiões de Odessa e Mykolaiv, que possuem portos com acesso ao Mar Negro. Os dois países trocam acusações e ataques.

VEJA MAIS

A mãe de um funcionário que morreu após um ataque com míssil em um prédio administrativo no centro de Odessa é consolada (Oleksandr GIMANOV / AFP)

De acordo com as forças militares ucranianas, foram destruídos cinco mísseis e 13 drones russos durante os bombardeios na região sul do país. A Rússia, por outro lado, acusa a Ucrânia de promover um novo ataque com drone na Crimeia, deixando uma pessoa morta. Quatro prédios administrativos teriam sido danificados na península, anexada pela Rússia de forma ilegal em 2014, segundo informações divulgadas pela agência RIA.

Funcionários do serviço de emergência trabalham após um ataque russo ocorrido na cidade portuária de Odessa (LIBKOS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Nesta quarta-feira (19), a Rússia afirmou que vai considerar qualquer navio com destino à Ucrânia como potencial alvo militar. De acordo com um alto funcionário da Casa Branca, o país governado por Vladimir Putin cogita atacar navios civis no Mar Negro e colocar a culpa na Ucrânia pelos bombardeios.

Funcionários do serviço de emergência trabalham após um ataque russo ocorrido na cidade portuária de Odessa (LIBKOS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)