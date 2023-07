Presidente da Ucrânia sobe o tom e critica resistência à entrada do país na Otan

Com a expectativa de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) adie a abertura da candidatura para Kiev para entrar na aliança, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, subiu o tom contra os países membros do bloco. Nesta terça-feira (11), ele afirmou que será "um absurdo" se a aliança militar não oferecer ao seu país a candidatura.

Estados Unidos e outros países membros da Otan resistem à entrada da Ucrânia por considerarem que isso poderia elevar os riscos de uma terceira guerra mundial. “Se a guerra está em andamento, estaremos todos em guerra contra a Rússia se a Ucrânia entrar na Otan agora”, declarou o presidente americano Joe Biden. Zelensky não escondeu a decepção com o posicionamento de seu maior aliado no Ocidente.

Os líderes de todos os países que fazem parte da aliança militar estão reunidos na Lituânia para uma das principais cúpulas do bloco, que vai avaliar a entrada da Suécia e da Ucrânia na aliança.

Para entrar na Otan, um país deve seguir vários requisitos e aguardar a votação por unanimidade dos países membros, em um processo que pode levar até dois anos. Porém, a legislação do bloco possibilita uma forma de ingresso com caráter de urgência, se todos os sócios estiverem de acordo. Nessas situações, como ocorreu com a Finlândia após o início da guerra na Ucrânia, o ingresso de um país pode ocorrer em poucos meses.