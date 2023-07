500 dias de guerra: Zelensky desafia Rússia e reivindica coragem do povo ucraniano

Após a marca dos 500 dias de resistência da Ucrânia à invasão russa, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, reivindicou a "coragem" do povo ucraniano e divulgou um vídeo em uma ilha reconquistada, neste sábado (8). A Rússia manteve a pressão com um novo bombardeio letal no leste.

O vídeo publicado por Zelensky nas redes sociais não tem data, mas é de uma visita à ilha das Serpentes, no mar Negro, que se tornou um símbolo da resistência ucraniana durante o conflito.

"Hoje estamos na ilha das Serpentes, que nunca será conquistada pelos ocupantes, como toda a Ucrânia, porque somos o país dos corajosos", disse.

Logo nos primeiros dias da invasão, se tornou viral uma conversa por rádio entre soldados ucranianos, que mandaram "à merda" a tripulação do navio de guerra russo que exigia sua rendição. Os ucranianos recuperaram a ilha em junho de 2022.

"Quero agradecer aqui, neste lugar de vitória, a cada um dos nossos soldados por estes 500 dias", acrescentou Zelensky no vídeo, no qual aparece chegando à ilha de barco e depositando flores e velas.

Desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, a ONU registrou a morte de 9.000 civis, incluindo 500 crianças, embora estime que o número seja muito maior.