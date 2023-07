China terá a 3ª menor taxa de crescimento desde a década de 1990

A economia da China demonstra sinais de crescimento menor que o esperado para o ano de 2023.

Isso é porque agência de risco S&P (Standard & Poor’s) revisou de 5,5% para 5,2% a projeção de alta no PIB da China em 2023. No ano passado, o país cresceu 3% –que superou somente 2020, o 1º ano da pandemia de covid-19.

Ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) do país asiático tenha um desempenho melhor que em 2022, será a 3ª menor taxa desde a década de 1990.

O país que já registrou seis crescimentos anuais acima de dois dígitos no século 21 está desde 2010 sem repetir um desempenho parecido.



Os dados do segundo trimestre de 2023 frustram as projeções dos economistas e a China deverá anunciar novos estímulos de investimento e acesso ao crédito.



O governo chinês de Xi Jinping estabeleceu uma meta de crescimento de 5% para o PIB do país em 2023, mas o percentual era considerado conservador por parte dos analistas, já que alguns economistas esperavam que a China teria uma retomada depois de um forte desaquecimento econômico em 2022.

Mesmo com percentual mais fraco, a China deverá crescer mais do que todos os outros países do mundo juntos, que tem expectativa de uma alta no PIB próxima de 2,8%.