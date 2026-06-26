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Mortes em terremotos na Venezuela sobem para 589; feridos chegam a quase 3 mil

Estadão Conteúdo

O número de mortos após dois fortes terremotos ocorridos na Venezuela nesta semana subiu para 589, e outras 2.980 pessoas ficaram feridas, segundo informou na manhã desta sexta-feira, 26, a presidente interina do país, Delcy Rodríguez. Ela anunciou os novos números ao lado de integrantes do governo e de oficiais militares, enquanto recebia equipes de resgate vindas de vários países.

Segundo ela, o Estado de La Guaira foi o mais atingido pelos tremores de magnitude 7,2 e 7,5 registrados na noite de quarta-feira.

Em cidades de todo o norte venezuelano, moradores se mobilizavam para escavar os escombros em busca de parentes e amigos.

As autoridades esperam que o total de vítimas aumente, já que milhares de pessoas foram dadas como desaparecidas e as operações de resgate seguem em andamento.

A Organização Internacional para as Migrações afirmou que até 6,76 milhões de pessoas no país podem ser afetadas pelos terremotos - cerca de 2 milhões apenas em Caracas.

Loyce Pace, diretora regional da Cruz Vermelha Internacional para as Américas, disse que "as pessoas ainda estão aterrorizadas de voltar a entrar no que eram suas casas".

A região costeira de La Guaira, ao norte de Caracas, concentrou parte dos danos mais graves. Ali fica o principal aeroporto do país, que foi fechado devido aos estragos, o que dificultou a chegada de ajuda e a logística das operações. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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