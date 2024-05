​Modelos desfilam de maiô pela primeira vez na Arábia Saudita em evento histórico

A Arábia Saudita assistiu a um evento histórico na última sexta-feira (17/05): um desfile de maiôs, realizado durante a primeira edição da Semana de Moda no Mar Vermelho. Modelos exibiram criações da estilista marroquina Yasmina Qanzal, desfilando à beira de uma ​piscina na luxuosa ilha de Ummahat Alshaikh. O evento é um marco para o país, tradicionalmente conhecido por suas rígidas normas de vestimenta para mulheres.

O desfile, que contou com modelos exibindo braços e pernas, é um reflexo das mudanças sociais promovidas pelo príncipe h​erdeiro Mohammed bin Salman. “Quando viemos para cá, entendemos que um desfile de maiôs na Arábia Saudita era um momento histórico, pois é a primeira vez”, declarou Qanzal à AFP. A estilista destacou a importância do evento, que simboliza a abertura cultural em um país onde, até recentemente, as mulheres eram obrigadas a usar a longa abaya preta e o véu em público.

O evento ocorreu no segundo dia da Semana de Moda no Mar Vermelho, em um grande hotel de luxo acessível apenas por barco ou hidroavião. Esta ilha, localizada na costa oeste da Arábia Saudita, serviu como cenário para o desfile que representa as reformas sociais e econômicas em curso no reino.

Sob a liderança de bin Salman, a Arábia Saudita tem relaxado várias restrições impostas às mulheres, visando modernizar o país e diversificar sua economia dependente do petróleo. Entre as mudanças mais notáveis estão a permissão para que mulheres dirijam e a flexibilização do uso obrigatório da abaya e do véu. No entanto, a legislação sobre o status pessoal das mulheres, introduzida em 2022, ainda possui disposições discriminatórias.

“É verdade que este país é muito conservador, mas tentamos mostrar maiôs elegantes que representam o mundo árabe”, afirmou Qanzal. A influenciadora de moda síria Shouq Moham​med, presente no evento, comemorou: “É a primeira vez que um desfile de maiôs acontece na Arábia Saudita, mas por que não? É possível e nós conseguimos aqui”.

Raphael Simacourbe, influenciador francês também presente, considerou o desfile um “grande sucesso” no contexto saudita. “É muito corajoso da parte deles fazer isso hoje, então estou muito feliz de assistir”, comentou.