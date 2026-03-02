Ministro do Irã diz que unidades do exército agem de forma independente

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, sugeriu nesta segunda-feira que as unidades militares do país estão agindo de forma independente, ao ser questionado sobre os ataques contra nações árabes em retaliação à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o regime iraniano.

"Na verdade, nossas unidades militares agora são de fato independentes e isoladas e estão agindo com base em instruções gerais dadas a elas com antecedência", disse Araghchi, à emissora Al Jazeera. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.