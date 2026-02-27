Ministro da Defesa do Paquistão diz que país está em 'guerra aberta' com o Afeganistão

O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Mohammad Asif, disse nesta sexta-feira (27) que o país está em "guerra aberta" com o vizinho Afeganistão, após os dois países realizarem ataques mútuos.

"Nossa paciência agora se esgotou. Agora é guerra aberta entre nós", afirmou Asif, em publicação no X. O ministro disse ainda que o Talibã, que retornou ao poder no Afeganistão em 2021, transformou o país "em uma colônia da Índia" e passou a "exportar terrorismo".

O Paquistão acusa a Índia de apoiar o Exército de Libertação do Baluchistão e a célula local do Talibã. Nova Délhi, no entanto, nega ter conexões com os dois grupos.

Em resposta a uma ofensiva na fronteira, as forças paquistanesas lançaram ataques aéreos contra a capital afegã, Cabul, a cidade de Kandahar e a Província de Paktia, na madrugada desta sexta.

O Ministério da Defesa do Afeganistão afirmou que 55 soldados paquistaneses foram mortos e que "vários outros" foram capturados vivos no ataque na fronteira.

Já o Ministro da Informação do Paquistão disse que apenas dois militares do país morreram na ofensiva.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.