Milei diz que vitória nas eleições legislativas marca a 'construção de uma Argentina grande'

Estadão Conteúdo

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o resultado das eleições legislativas deste domingo, 26, dizendo que a vitória de seu partido, A Liberdade Avança (LLA), marca a "construção de uma Argentina grande". Com 96% das urnas apuradas, o partido governista conquistou 40% dos votos contra 31,6% do peronismo, a principal força opositora no Congresso.

Com a estimativa parcial, o governo leva 64 assentos na Câmara de Deputados contra 31 de Força Pátria, principal partido peronista Estavam em jogo 127 assentos. No Senado, o LLA soma 12 novos nomes entre os 24 que estavam em disputa. O mapa exibido pelo ministério do Interior na contagem dos votos mostra quase todo o mapa argentino com a cor libertária. "Que linda fica a Argentina de violeta!", disse Milei a seus apoiadores.

"É um dia histórico. O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade", acrescentou o presidente, afirmando que hoje "a Argentina é reconhecida no mundo inteiro pelo que fizemos nos últimos anos."

"Estamos comprometidos em fazer a Argentina o país mais livre do mundo", continuou Millei. "Agora sim, podemos marcar essa vitória. Vamos poder sentar e discutir uma Argentina distinta, uma Argentina que nem se imagina hoje em dia."

O resultado surpreendeu. No começo de setembro, Milei havia sofrido uma dolorosa derrota de 14 pontos porcentuais para o peronismo na província de Buenos Aires, considerada um termômetro do clima nacional, mas o libertário virou o jogo e derrotou os peronistas nas eleições deste domingo.

"Os argentinos mostraram um 'basta ao populismo'. Populismo nunca mais", afirmou ao público que acompanhava seu discurso de vitória.

"Estamos comprometidos a fazer a Argentina o país mais livre do mundo. Vamos cumprir o contrato eleitoral que fizemos com todos que nos elegeram e os que não também", declarou Milei, prometendo impulsionar novos projetos em um Congresso mais alinhado aos seus interesses.

O partido do governo venceu em 16 das 24 províncias argentinas. São elas: Tierra del Fuego, Chubut, Rio Negro, Neuquén, Província de Buenos Aires, Cidade de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy e La Rioja.

