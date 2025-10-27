Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Milei agradece Trump após vitória em eleição legislativa na Argentina: 'Você é um grande amigo'

No fim do post, Milei escreveu "MAGA", em referência ao movimento político Make America Great Again.

Estadão Conteúdo
fonte

Javier Milei (Instagram @javiermilei)

O presidente da Argentina, Javier Milei, agradeceu nesta segunda-feira, 27, o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após a vitória de seu partido, A Liberdade Avança (LLA), nas eleições legislativa de meio de mandato.

"Obrigada, presidente Donald Trump, por confiar no povo argentino. Você é um grande amigo da República Argentina", disse Milei em uma publicação no X. "Nossas nações nunca deveriam ter deixado de ser aliadas. Nosso povo quer viver em liberdade. Conte comigo para lutar pela civilização ocidental, que conseguiu tirar mais de 90% da população mundial da pobreza."

No fim do post, Milei escreveu "MAGA", em referência ao movimento político Make America Great Again.

Alguns minutos antes, Trump havia parabenizado o argentino pela vitória "esmagadora". "Ele está fazendo um trabalho maravilhoso! Nossa confiança nele foi justificada pelo povo argentino", disse o republicano em uma publicação na Truth Social.

Trump estava na Malásia no domingo, 26, onde participou da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e teve um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de deixar o país, ele disse à jornalistas que Milei contou com "muita ajuda" de Washington para garantir a vitória do LLA nas eleições legislativas. O governo americano ofereceu um pacote de resgate avaliado em até US$ 40 bilhões para fortalecer Milei antes da votação.

"Ele teve muita ajuda nossa. Muita ajuda. Eu o apoiei - uma recomendação muito forte", afirmou Trump, que atribuiu parte do sucesso também a integrantes de seu gabinete, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, responsável por supervisionar a assistência financeira à Argentina.

O LLA venceu as eleições legislativas com 41% dos votos. A oposição peronista, ligada à ex-presidente Cristina Kirchner, ficou nove pontos porcentuais atrás.

"Aumentaremos o número de deputados de 37 para 101. E no Senado, passaremos de 6 para 20. Teremos o Congresso mais reformista da história argentina", comemorou Milei, que saiu vitorioso em 16 das 24 províncias argentinas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ARGENTINA/ELEIÇÕES LEGISLATIVAS/MILEI/AGRADECIMENTO/TRUMP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

SENHA ROUBADA

Mega vazamento expõe mais de 180 milhões de senhas de Gmail e outros provedores

Banco de dados de 3,5 terabytes divulgado por especialista em cibersegurança revela uma das maiores violações de credenciais já registradas.

27.10.25 11h55

Trump descarta possibilidade de concorrer como vice-presidente em 2028

27.10.25 9h34

Venezuela alerta para exercícios militares dos EUA em Trinidad e Tobago

27.10.25 9h18

Camarões: protestos contra resultado das eleições presidenciais deixa mortos, feridos e presos

27.10.25 8h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INCÊNDIO

Mulher tenta matar barata e acaba causando incêndio em condomínio de luxo; uma pessoa morreu

Uma vizinha morreu e outras 8 pessoas precisaram ser hospitalizadas

21.10.25 18h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda