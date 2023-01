Mergulhadores japoneses registram raras imagens de lula gigante nadando

O casal de mergulhadores Yosuke e Miki Tanaka fez um raro registro de uma lula gigante, durante um mergulho na cidade de Toyooka, região de Hyogo, no Japão. No vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível visualizar o animal de 2,5 metros nadando em uma das praias do local.

VEJA MAIS

Segundo informações do portal g1, o casal teria recebido a informação de que havia uma lula gigante na região por meio de um vendedor de equipamentos de pesca que avistou o animal na baía.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)