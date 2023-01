Conheça o Salsicha Porronto, o pet influencer do bairro do Reduto que tem conquistado a internet

“Eiii, Porronto, só um momento aqui, por favor”. Esse é o bordão usado nos conteúdos compartilhados por um Salsicha paraense, de seis anos, que tem conquistado vários fãs na internet. Usando uma cueca azul, camisa infantil e um relógio dourado na pata, Porronto proporciona aos seus seguidores boas risadas protagonizando vídeos leves e que mostram o dia-a-dia do animal com a namorada, Morena, ou em situações fictícias, que são criados pelo tutor dele, Marco Alves. No Tik Tok, o perfil que mistura o nome de cão e dono, soma mais de 621 mil seguidores, e 95,5 mil no Instagram.

Desde de 2020, o cearense Marcos, que mora com os tios e primos no bairro do Reduto, em Belém, começou a gravar conteúdos para a internet, mais precisamente no Tik Tok. A princípio, os conteúdos eram gerais e não tinham como foco maior a criação de vídeos com o Porronto e seus irmãos, mais sete cães da raça Dachshund, conhecidos carinhosamente como “salsicinhas”.

Foi após gravar uma “trend” no Tik Tok, em que fingia “jogar” água em Porronto de propósito, mas molhar a si mesmo, apenas para gravar a reação da família, que Marco viralizou na internet. Percebendo o carisma do pet de estimação, que sempre se deu bem em frente às câmeras, o jovem passou a gravar conversando com cachorro e conquistar mais seguidores.

As gravações costumam ocorrer todas no quarto de Marco de forma "artesanal" e natural, pois o influencer costuma utilizar os próprios utensílios, roupas e brinquedos que encontra na casa para fazer figuração no vídeo.

“Chego em casa após o serviço e gravo com ele. Quando eu falo: ‘Porronto, vamos gravar’, ele é o primeiro a subir, já até sabe. Boto a roupinha, a cueca, o relógio e deito ele na cama arrumado. Aí coloco para gravar e falo que vou sair, fazer a cena e chegar para conversar com ele. Eu saio, volto e ele está do mesmo jeito, vai fazendo pose e eu vou montando o enredo na hora, é tudo muito natural”, explicou Marco sobre o processo de criação dos vídeos.

Diferente do que muitos pensam, o tutor dos salsichinhas contou que não tem o costume de forçar Porronto gravar os vídeos. Ele afirmou que costuma prezar pelo bem estar do animal de estimação acima de “likes”. “Eu tento gravar no instante dele, porque se eu colocar ele na cama, sair e quando voltar ele quiser descer, eu não gravo mais”, disse.

Bordão

A forma como Marco abordava o animal de estimação nos vídeos divertidos publicados nas redes sociais fez com que nascesse um bordão super famoso: “Ei, Porronto”. Ele contou que a frase veio de forma muito espontânea, enquanto ele gravava com o salsichinha buscando uma forma de “chamá-lo para a interpretação”.

“Um dia, coloquei ele no quarto e começamos a gravar. Eu cheguei dizendo o bordão, e quando foi no segundo, terceiro, quarto vídeo, não estava me ligando, mas o pessoal começou a falar nos comentários que tinha amado essa frase. Eu nunca me esqueci de dizer e pegou. Hoje em dia, essa frase tem que ter nos meus vídeos, porque se não tiver, os fãs do Porronto me cobram”, disse o rapaz aos risos.

Quando Marco sai para passear com os oito salsichas de estimação o que não falta são pessoas que repetem o bordão. Segundo ele, já teve situações em que alguém gritou da moto ou do carro por terem os vistos andando na rua ou na Praça da República, o point de passeio dos pets.

"Eu fico sem saber quem é, mas virou moda eles gritarem o nome do Porronto. Fico feliz demais com o reconhecimento”, afirmou o tutor.

O tutor de Porronto contou que o carinho dos fãs é gigantesco também dentro das telinhas de celular. Várias são as mensagens, e principalmente de áudio, que a dupla costuma receber no perfil do Instagram, elogiando a atuação do cachorro e como os conteúdos acabam fazendo o bem para quem costuma acessar diariamente.

“Também já recebi alguns comentários negativos, dizendo que eu quero humanizar o Porronto, mas não sou de retrucar, a minha consciência está limpa. Os fãs acabam defendendo ele, pedindo que não pareçamos gravar. Eu só levo o que for bom. Teve um dia que li alguém dizendo que os vídeos tiraram a pessoa da depressão. Isso nos dá força diária para continuar”, declarou Marco visivelmente contente e emocionado.

Conheça a família pet do Porronto

O Porronto é o quarto salsichinha da família e o segundo a nascer do cruzamento do pai Bidu, que é cearense, com a cadelinha Belinha, que é Pará. Juntos, o casal o mini influencer, Beethoven, Bibo, Bolinha e Bibi. Booby foi o terceiro cachorro a chegar na residência, mas é uma espécie de “tio adotivo” dos mais novos.