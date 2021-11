Menina de 4 anos sequestrada por 18 dias é encontrada viva

Uma menina de 4 anos foi encontrada nesta quarta-feira (03) pela polícia após 18 dias desaparecida. A criança foi resgatada com vida e em boas condições de saúde, em uma casa trancada, segundo a polícia do país. O caso aconteceu na Austrália. As informações são do portal Metrópoles.

Cleo Smith desapareceu no dia 16 de outubro da barraca onde acampava com sua família, no estado da Austrália Ocidental, desencadeando uma busca frenética por terra, ar e mar que mobilizou mais de 100 agentes.

Cleo foi encontrada em um dos quartos de uma casa abandonada, em Carnarvon, local a cerca de seis minutos de onde morava. Um homem de 36 anos foi detido e está sendo interrogado.

A polícia australiana chegou a oferecer uma recompensa 1 milhão de dólares australianos por informações que pudessem ajudar a encontrá-la (US$ 750 mil, ou cerca de R$ 4,2 milhões).

A polícia ainda não revelou detalhes da investigação, mas sabe-se que a criança foi encontrada após localizarem um carro.