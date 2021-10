Blusa de menina desaparecida surge no varal do quintal da mãe

Saphira Ferreira Lima, de 10 anos, está desaparecida há quatro meses no Tocantins. Mas uma nova pista foi coletada pela polícia. A mãe da garota, Susana Ferreira, viu no varal da casa dela uma blusa da menina. As informações foram divulgadas pelo G1 Tocantins.

A criança, vista pela última vez no dia 30 de maio, em frente à casa dela, desapareceu no setor Morada do Sol I, região sul de Palmas.

Susana Ferreira tem esperança de que a filha esteja viva.

"Aconteceu um fato nesta semana. Na terça-feira (28) apareceu uma roupa dela estendida no quintal. Estava suja de terra e pendurada ali nos fundos. Eu chamei a polícia e levaram a blusa para fazer a perícia", disse Suzana.

A pista deu mais esperança para a mãe. "Eu acredito que a minha filha esteja por perto", disse.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao g1 que a peça de roupa passará por perícia.

A mãe acredita que a blusa era a mesma usada por Saphira no dia em que desapareceu.

Com o novo indício, os bombeiros voltaram ao local, mas não encontraram nenhuma pista da menina.

"Estou tomando remédio para dormir. Choro todos os dias. Ontem chorei muito, quando completou os quatro meses. Não sei mais o que é alegria. Só peço a Deus que me dê ela de volta", desabafa Suzana.

No dia do desaparecimento, Saphira foi até a casa de uma vizinha, a pedido da mãe, depois voltou para casa, tomou água, saiu e ficou na calçada. Logo depois, ela não foi mais vista. A última pista é de que a criança teria sido levada por um homem de bicicleta.