Menina de 13 anos perde parte do intestino após participar de desafio em rede social

Uma adolescente de 13 anos perdeu parte do intestino e o apêndice após participar de um desafio no TikTok que consiste em imitar um piercing na língua usando bolinhas magnéticas.

No desafio, jovens de todas as idades têm colocado um ímã debaixo e sobre a língua para imitar o uso de piercings reais.

A adolescente, que não teve o nome revelado, precisou de atendimento médico após o acidente que aconteceu na semana passada, na cidade de Rainhill, na Inglaterra. Faye Elizabeth, mãe da menina, informou que a garota reclamou de dores no estômago e chegou a vomitar.

Após a garota ser encaminhada ao hospital, médicos descobriram 10 esferas magnéticas em seu corpo. Ela precisou passar por cirurgia, que retirou parte do intestino e o apêndice.

“Eles tiveram que retirar parte de seu intestino e costurá-lo novamente. Uma [esfera] estava presa em seu apêndice, então eles tiveram que removê-lo também”, disse a mãe da adolescente.

No total, 15 esferas foram removidas das entranhas da jovem. “Aparentemente, ela assistiu a um vídeo do TikTok onde há uma tendência que todas as crianças estão fazendo no momento”, lamentou Faye.