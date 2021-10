Médicos tiram um quilo de pregos e parafusos do estômago de homem

No Hospital Universitário de Klaipeda, um homem da Lituânia precisou passar por uma cirurgia para retirar cerca de um quilo de pregos e parafusos do seu estômago. As informações são da Isto É.

VEJA MAIS

O paciente deu entrada na unidade na última semana apresentando fortes dores no abdômen e foi submetido a uma radiografia onde a equipe médica constatou que seu órgão estava cheio de objetos metálicos, alguns chegando a medir 10 centímetros. A cirurgia para a remoção de todo o material, até mesmo os mais pequenos, durou cerca de três horas.

De acordo com o rapaz, ele passou a ingerir os objetos quando decidiu parar de beber, um mês antes de começar a passar mal. Atualmente, o homem passa bem e se recupera no hospital.