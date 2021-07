Atriz pornô revela que abandonou gravação após pedirem cena com uma cruz

A estrela pornô Lisa Ann, famosa no mundo dos filmes adultos desde os anos 90, contou que sempre teve "muito controle" sobre o tipo de conteúdo que fazia. Ela relatou um episódio bizarro que ficou marcado em sua memória e a fez abandonar o set de filmagem. As informações são do UOL.

"Eu desisti mais de encontros amorosos do que cortei cenas em sets de pornografia. Mas eu saí de muitos sets de pornôs. Me lembro que um diretor me pediu para fazer algo com uma cruz e eu nem conversei com ele, apenas arrumei minhas coisas [pra ir embora]", disse a atriz.

Lisa contou que o diretor da produção pornô a seguiu até o estacionamento e perguntou se ela realmente iria embora. “Eu disse 'Sim, o fato de você desrespeitar uma religião significa que eu simplesmente não posso compartilhar minha marca com você. Não posso trabalhar com você'”, destacou.

"Para mim, isso foi tão extremo, que me traumatizou muito", acrescentou a atriz. Aos 49 anos, Lisa não contou quem foi o diretor nem qual produção era.