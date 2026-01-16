María Corina diz ter presenteado Trump com a medalha do Nobel da Paz

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, disse ter entregado a medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro na Casa Branca nesta quinta-feira, 15. A venezuelana foi laureada no ano passado, para frustração de Trump, que se considerava merecedor do Nobel da Paz.

"Presenteei o presidente dos Estados Unidos com a medalha, o Prêmio Nobel da Paz", disse María Corina, ao deixar a Casa Branca. O gesto foi um "reconhecimento" pelo "compromisso único" de Trump com a "liberdade" dos venezuelanos, segundo a opositora.

"É uma mulher maravilhosa que passou por muita coisa. María me entregou seu Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que fiz", disse Trump, em publicação na rede Truth Social. "Um gesto tão maravilhoso de respeito mútuo. Obrigado, María!"

A entrega da medalha foi meramente simbólica, já que o Instituto Nobel esclareceu que o prêmio é intransferível.

Antes de receber María Corina na Casa Branca, Trump afirmou que a opositora não tem condições para assumir o comando do país após a captura do ditador Nicolás Maduro, no dia 3. Fonte: Associated Press.