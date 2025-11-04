Capa Jornal Amazônia
Marca lança cueca que promete aumentar volume nas partes íntimas

Varejista apresenta linha com suporte interno que realça o volume e busca trazer mais confiança aos homens

Jennifer Feitosa
fonte

Peça íntima foi pensada para oferecer mais conforto e confiança (Divulgação / M&S)

A varejista britânica Marks & Spencer (M&S) lançou a nova linha de roupas íntimas masculinas Secret Support, projetada para oferecer suporte e realce à região íntima, com o objetivo de aumentar a autoestima dos homens.

Inspirada no sucesso do sutiã push-up feminino da marca, a peça busca proporcionar um efeito similar ao público masculino: mais volume e sensação de segurança ao vestir a peça.

Design pensado para conforto e realce

A cueca possui um bolso interno que mantém o órgão genital suspenso e levemente erguido, garantindo um aspecto mais volumoso sem comprometer o ajuste. O design também oferece proteção adicional e foi desenvolvido para uso diário.

Divulgação e recepção nas redes

Para promover o produto, a M&S enviou a peça a influenciadores, entre eles Tom Sheard e Stanley Dru, que compartilharam avaliações nas redes sociais. Em suas postagens, a dupla resumiu a proposta: “tamanho não é tudo, mas confiança, sim”, ressaltando o foco da marca em elevar a autoestima masculina.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

