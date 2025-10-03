Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Prefeito viraliza após realizar ensaio fotográfico de cueca inspirado no livro '50 Tons de Cinza'

Após rebater críticas de seus seguidores, o político revelou acreditar em uma “política mais jovem”

Victoria Rodrigues
fonte

No Instagram, algumas pessoas apoiaram a exibição do prefeito com o ensaio fotográfico. (Foto: Reprodução/ Instagram | @chrystophedivino)

Para comemorar o aniversário de 40 anos, o prefeito da cidade de Canhoba (SE), Chrystophe Divino (União), divulgou em suas redes sociais uma série de fotos vestindo só uma cueca, que realizou durante um ensaio fotográfico. Com a temática inspirada no livro “50 Tons de Cinza”, o político apostou em uma abordagem mais íntima com os seus seguidores, que se surpreenderam com o resultado na web.

“Completar 40 anos de vida é um marco significativo que simboliza uma jornada de quatro décadas de experiências, aprendizados e crescimento pessoal. É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados, e para olhar para o futuro com renovada esperança e determinação. Aos 40 anos, a vida oferece uma perspectiva mais madura e sábia, permitindo que se aproveitem as oportunidades e se construam novos sonhos”, escreveu o político no perfil de seu Instagram.

Repercussão do ensaio fotográfico

Nos comentários da publicação, o público desejou felicitações, mas ainda ficou em dúvida se os registros eram apropriados para serem divulgados nas redes sociais. “Pode até ser permitido, como prefeito, mas nada adequado”, opinou uma mulher. “Estou aqui somente pelos comentários”, disse outra pessoa. “Tô no chão, Feliz Aniversário, meu prefeito! Que Deus lhe ilumine sempre”, escreveu uma terceira.

Após receber críticas sobre o ensaio fotográfico, o prefeito Chrystophe Divino não levou em consideração e disse acreditar em uma “política mais jovem”. "Não esperava que tivesse essa repercussão toda, mas fico feliz de nosso estado e quiçá Brasil começar a ter essa discussão. A gente vê uma parte da população que hoje vê o quanto a política evoluiu, está mais jovem e a gente não vive em formatos que são ditados", declarou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

prefeito

Sergipe

ensaio fotográfico

cueca

repercussão
