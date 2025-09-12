VÍDEO: Galã da Globo posta vídeo de cueca para celebrar condenação de Bolsonaro

O ator Tuca Andrada, de 60 anos, voltou a movimentar as redes sociais nesta quinta-feira (11), ao publicar um vídeo inusitado para comemorar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Conhecido por suas posições políticas firmes e críticas frequentes ao ex-presidente, Tuca apareceu dançando em seu perfil do Instagram usando apenas uma cueca branca e uma camiseta branca, que levantou durante a gravação para exibir o físico. A comemoração inusitada rapidamente viralizou e dividiu opiniões entre os internautas.

O vídeo foi publicado logo após a divulgação da condenação de Bolsonaro pelo STF, em mais um desdobramento dos processos que o ex-presidente enfrenta na Justiça.

Tuca Andrada já atuou em diversas novelas da TV Globo, como Que Rei Sou Eu? (1989), Rainha da Sucata (1990), Porto dos Milagres (2001), Da Cor do Pecado (2004) e Amor de Mãe (2019). Seu trabalho mais recente é em Guerreiros do Sol (2025), também da Globo. O ator também teve passagens pela Record TV, onde participou de produções como Os Mutantes (2008) e Poder Paralelo (2009).