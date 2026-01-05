Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Mais de 70% dos americanos temem que os EUA se envolvam demais na Venezuela, aponta pesquisa

A pesquisa ouviu 1.248 pessoas em todo os Estados Unidos, entre os dias 4 e 5 de janeiro

O Liberal com informações da AE
fonte

STF informou não ter informações sobre o processo na Flórida (EUA) contra o ministro Alexandre de Moraes e não comentou o assunto (Brett Sayles / Pexels)

Uma pesquisa desenvolvida pela Reuters/Ipsos, divulgada nesta segunda-feira (5), aponta que 72% dos americanos temem um envolvimento excessivo dos Estados Unidos (EUA) na Venezuela. O país sul-americano foi invadido e atacado pelas forças armadas americanas no último sábado (3) durante uma incursão para capturar o líder venezuelano Nicolás Maduro.

O levantamento ouviu 1.248 pessoas em todo os Estados Unidos, entre os dias 4 e 5 de janeiro. Desse total, um terço (33%) dos participantes respondeu de forma favorável à invasão à Venezuela. Cerca de 34% dos entrevistados se manifestaram contrários à ação, enquanto outros 33% afirmaram não saber ou não quiseram opinar sobre o assunto.

Divisão de opiniões sobre a ação

Apesar da divisão entre favoráveis e contrários à invasão, a pesquisa reiterou que 72% dos entrevistados responderam positivamente quando questionados se estavam preocupados com a possibilidade de os EUA se envolverem demais na Venezuela. Outros 25% disseram "não" estar preocupados, e 3% não souberam opinar ou pularam a questão.

Entre os republicanos, 65% apoiam a operação ordenada pelo presidente Donald Trump. Desses, 59% disseram apoiar a tomada de controle dos campos de petróleo na Venezuela pelos EUA. Em contraste, apenas 11% dos democratas aprovaram a ofensiva militar. Já entre os eleitores independentes, 23% concordam com a ação.

Justificativas e interesses americanos

O governo de Donald Trump utilizou como justificativa para a operação que capturou Maduro e sua esposa, Cilia Flores, acusações de que o líder chavista e sua mulher estariam envolvidos com o narcotráfico e uma rede de traficantes que comercializam drogas nos Estados Unidos.

O líder venezuelano foi capturado e levado aos EUA para responder a essas acusações perante um Tribunal Federal americano. Em uma audiência realizada nesta segunda-feira (5), em Nova York, ele afirmou ser inocente.

Trump, por outro lado, não esconde seu interesse nas reservas de petróleo venezuelanas e afirma que os Estados Unidos irão reconstruir a infraestrutura petrolífera do país sul-americano.

Transição de poder e ameaças regionais

Logo após a prisão de Maduro, Trump afirmou que os EUA iriam administrar a Venezuela de forma temporária até uma transição de poder segura. Nesta segunda-feira (5), Delcy Rodríguez, ex-vice-presidente de Maduro, foi empossada como presidente interina do país.

Embora Delcy já tenha demonstrado a Trump que apoia trabalhar de forma harmônica com os EUA para a transição, ela subiu o tom em seu discurso de posse. A nova presidente interina disse que Maduro ainda é o presidente do país, o chamou de "herói", e afirmou que a invasão foi uma "agressão militar ilegítima contra" a Venezuela.

A nova líder foi empossada por seu irmão, Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional. A parceria entre os dois, que agora lideram os poderes Executivo e Legislativo venezuelano, deve direcionar a transição de poder no país.

Após a incursão na Venezuela, Trump ameaçou outras ações militares em países da América Latina, como Colômbia e México, chegando a considerar uma nova intervenção como "uma boa ideia". Ele também reiterou o desejo de anexar a Groenlândia, uma ilha dinamarquesa do Ártico com recursos naturais e posição estratégica importante para a defesa dos EUA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eua

venezuela

intervenção

americanos

pesquisa
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump estuda caminhos para adquirir a Groenlândia e não descarta recorrer às Forças Armadas

06.01.26 20h32

Mundo

'Muitos soldados no terreno', diz Trump sobre operação na Venezuela

Presidente dos EUA discursou para legisladores republicanos da Câmara em Washington, nesta terça-feira (6)

06.01.26 19h52

China pede libertação imediata de Maduro e manifesta prontidão para defender princípios da ONU

06.01.26 16h47

DISCURSO

'Ninguém é páreo para nós', diz Trump em discurso após operação dos EUA na Venezuela

"Ninguém é capaz de fazer o que fizemos", complementou.

06.01.26 14h17

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda