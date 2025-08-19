Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (18) a mobilização de 4,5 milhões de milicianos em resposta ao que classificou como “ameaças” dos Estados Unidos, que recentemente aumentaram a recompensa por informações que levem à sua captura e lançaram uma operação antidrogas no Caribe.

“Vou ativar nesta semana um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 4,5 milhões de milicianos em todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas”, afirmou Maduro em ato transmitido pela TV. Segundo ele, a medida responde à “renovação das ameaças” dos EUA contra a Venezuela.

VEJA MAIS

A Milícia, criada pelo ex-presidente Hugo Chávez, reúne atualmente cerca de 5 milhões de reservistas, de acordo com números oficiais, e integra a Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Maduro agradeceu o apoio das Forças Armadas diante do que chamou de “repetição podre” de ameaças. “Os primeiros a manifestar solidariedade e apoio a este presidente trabalhador foram os militares desta pátria”, disse. O líder venezuelano também pediu às bases políticas de seu governo que avancem na formação de milícias camponesas e operárias “em todas as fábricas”.

“Fuzis e mísseis para a força camponesa, para defender o território, a soberania e a paz da Venezuela! Mísseis e fuzis para a classe operária, para que defenda a nossa pátria!”, proclamou Maduro.