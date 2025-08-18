Polícia de Nova York bloqueia Times Square após ameaça de bomba

Os departamentos de Polícia e de Bombeiros de Nova York, nos Estados Unidos, foram acionados na manhã desta segunda-feira, 18, para uma ameaça de bomba na Times Square, região mais movimentada da cidade.

A polícia local informou no X (antigo Twitter) que o cruzamento foi esvaziado e isolado para uma investigação e pediu que as pessoas evitassem a região por volta das 11h13 no horário local (12h13 no horário de Brasília).

O espaço foi liberado para pedestres e veículos pouco mais de uma hora depois, quando o esquadrão antibombas constatou que não havia ameaça.

O jornal NBC afirmou que a averiguação começou após os agentes encontrarem um dispositivo cilíndrico do lado de fora de uma subestação da polícia. Ainda segundo o NBC, uma câmera de monitoramento registrou o momento que um homem deixou o objeto no local. Ele ainda não foi identificado.

Nas redes sociais, testemunhas compartilharam vídeos da região esvaziada.