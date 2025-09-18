Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Macron vai apresentar 'prova científica' de que sua esposa nasceu mulher à Justiça dos EUA

Estadão Conteúdo

O presidente da França, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte Macron, irão apresentar evidências fotográficas e científicas para provar à Justiça dos Estados Unidos que a primeira-dama francesa nasceu mulher.

A informação foi confirmada pelo advogado do casal, Tom Clare, em entrevista ao podcast Fame Under Fire, da BBC. A documentação será apresentada em um processo que analisa uma denúncia de difamação movida pelos franceses contra a influenciadora conservadora Candace Owens depois que ela afirmou que Brigitte seria homem.

Candace falou mais de uma vez para seus mais de 6 milhões de seguidores no Instagram que a primeira-dama da França era um homem e chegou a dizer no ano passado que "apostaria toda a sua reputação profissional" nesta afirmação.

O casal iniciou um processo contra Candace por difamação em Delaware, nos EUA, em julho deste ano. Segundo a BBC, eles alegaram que a influenciadora "desconsiderou todas as evidências confiáveis que refutavam sua alegação, em favor de apoiar teóricos da conspiração conhecidos e difamadores comprovados".

Em entrevista à revista Paris Match no último mês, Macron disse que eles entraram com uma ação judicial para defender sua "honra". "Trata-se de alguém que sabia muito bem que tinha informações falsas e o fez com o objetivo de causar danos, a serviço de uma ideologia e com ligações estabelecidas com líderes de extrema direita", disse o presidente na época.

O advogado dos franceses disse à BBC que Brigitte considera as alegações de Candace "incrivelmente perturbadoras". Clare afirmou que as provas seriam "testemunhos de especialistas que seriam de natureza científica", mas não deu detalhes sobre o que exatamente será apresentado. "É incrivelmente perturbador pensar que você tem que se submeter a esse tipo de prova", disse ele ao podcast.

A defesa da influenciadora pediu o arquivamento do caso, sob a alegação de que o processo foi aberto em um Estado que não tem relação com o ocorrido, e que forçá-la a se defender em Delaware causaria "dificuldades financeiras e operacionais substanciais".

Ainda de acordo com o jornal britânico, Candace já comentou o caso antes e disse que "não há nada mais americano do que a liberdade de expressão e a capacidade de criticar".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FRANÇA/BRIGITTE MACRON/INFLUENCIADORA/DIFAMAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

RELIGIOSIDADE

Qual o santo do dia de hoje, 18 de setembro? Veja a oração de São José de Cupertino

São José de Cupertino, frade franciscano conhecido por seus êxtases místicos e levitações, é celebrado nesta quarta-feira (18/9) pela Igreja Católica

18.09.25 6h00

MUNDO

Rebeca Andrade leva sua trajetória ao painel sobre Esporte e Educação na ONU

Evento internacional reúne mais de 300 lideranças globais em Nova York para debater os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

17.09.25 23h13

ANTIFASCISMO

Trump diz que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista

O movimento Antifa é uma conglomeração de grupos que são contra os princípios fascistas.

17.09.25 21h53

Trump diz que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista

17.09.25 21h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda