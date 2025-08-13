Macron: Trump concordou que apenas a Ucrânia pode negociar concessões territoriais

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta, 13, que o homólogo americano, Donald Trump, deixou bem claro que questões territoriais sob a soberania da Ucrânia serão negociadas apenas pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e que esta "é a posição que apoiamos".

Em declaração ao lado do presidente do Conselho Europeu, António Costa, após reunião virtual de líderes europeus com Trump sobre o conflito, o francês disse ainda que o americano deixou muito claro que o desejo era obter um cessar-fogo ao final do encontro no Alasca que terá com o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira.

Já Costa escreveu em sua conta no X que a União Europeia está determinada a trabalhar em estreita colaboração e em unidade com os EUA para pôr fim à guerra de agressão da Rússia e garantir uma paz justa e duradoura. "Estamos prontos para fazer a nossa parte. Alcançar um cessar-fogo continua a ser a prioridade - como um passo necessário para negociações significativas com a Ucrânia", afirmou.