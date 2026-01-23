Capa Jornal Amazônia
Lula e Xi Jinping conversam por telefone sobre cooperação entre o Brasil e a China

Conversa foi registrada pela agência de notícias estatal chinesa Xinhua

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone nesta sexta-feira, 23, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. "O desenvolvimento de alta qualidade da China por meio de uma abertura de alto nível proporcionará mais oportunidades de cooperação entre os dois países", disse o líder chinês a Lula, de acordo com a Xinhua.

