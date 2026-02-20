Lula cancela participação em evento sobre IA na Índia nesta sexta-feira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a participação que faria em um evento sobre Inteligência Artificial na Índia nesta sexta-feira, 20. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). O motivo para o cancelamento, segundo a Secretaria, foi um outro compromisso que acabou entrando na agenda do presidente.
Lula deu entrevista à emissora India Today TV nesta sexta. O compromisso acabou se estendendo mais que o previsto, o que fez com que a ida ao evento sobre IA fosse cancelada. A entrevista vai ao ar nesta sexta a partir das 10h30 (horário de Brasília).
O evento com tema "IA para o bem de todos: perspectivas brasileiras sobre o futuro da IA" seria realizado no centro de convenções Bharat Mandapam, em Nova Délhi. Estava marcado para as 3h (horário de Brasília).
O presidente tem outro compromisso nesta sexta: a visita ao novo escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Nova Nova Delhi. A visita estava marcada para as 8h30 (horário de Brasília).
Nesta quinta-feira, o presidente enfatizou o caráter dual da Inteligência Artificial e a necessidade da regulamentação das big techs em seu discurso durante a abertura da cúpula sobre a tecnologia. Em Nova Délhi, o brasileiro afirmou que conteúdos manipulados por IA "distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia"; para ele, o modelo atual favorece a "radicalização".
Num discurso lido e com pouco mais de 7 minutos, Lula criticou o rápido avanço da quarta revolução industrial apesar do que chamou de "recuo perigoso" do multilateralismo. Segundo o petista, o assunto é cercado por questões éticas e políticas.
O presidente citou também as ações em curso no País sobre a matéria, como a política de atração de investimentos em centros de dados e o marco regulatório da Inteligência Artificial.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA