O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Lula cancela participação em evento sobre IA na Índia nesta sexta-feira

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a participação que faria em um evento sobre Inteligência Artificial na Índia nesta sexta-feira, 20. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom). O motivo para o cancelamento, segundo a Secretaria, foi um outro compromisso que acabou entrando na agenda do presidente.

Lula deu entrevista à emissora India Today TV nesta sexta. O compromisso acabou se estendendo mais que o previsto, o que fez com que a ida ao evento sobre IA fosse cancelada. A entrevista vai ao ar nesta sexta a partir das 10h30 (horário de Brasília).

O evento com tema "IA para o bem de todos: perspectivas brasileiras sobre o futuro da IA" seria realizado no centro de convenções Bharat Mandapam, em Nova Délhi. Estava marcado para as 3h (horário de Brasília).

O presidente tem outro compromisso nesta sexta: a visita ao novo escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Nova Nova Delhi. A visita estava marcada para as 8h30 (horário de Brasília).

Nesta quinta-feira, o presidente enfatizou o caráter dual da Inteligência Artificial e a necessidade da regulamentação das big techs em seu discurso durante a abertura da cúpula sobre a tecnologia. Em Nova Délhi, o brasileiro afirmou que conteúdos manipulados por IA "distorcem processos eleitorais e põem em risco a democracia"; para ele, o modelo atual favorece a "radicalização".

Num discurso lido e com pouco mais de 7 minutos, Lula criticou o rápido avanço da quarta revolução industrial apesar do que chamou de "recuo perigoso" do multilateralismo. Segundo o petista, o assunto é cercado por questões éticas e políticas.

O presidente citou também as ações em curso no País sobre a matéria, como a política de atração de investimentos em centros de dados e o marco regulatório da Inteligência Artificial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA

ÍNDIA

IA

evento

cancelamento
Mundo
.
