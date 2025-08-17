Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Livro é devolvido a biblioteca após 82 anos com bilhete

Estadão Conteúdo

Um livro foi devolvido quase 82 anos depois de ter sido emprestado pela Biblioteca Pública de San Antonio, no Texas, acompanhado de uma carta informando que "a vovó não poderá mais pagar por ele". A obra é "Your Child, His Family, and Friends (Seu Filho, Sua Família e Amigos, em livre tradução)", da conselheira matrimonial e familiar Frances Bruce Strain, foi emprestado em julho de 1943 e devolvido em junho deste ano por uma pessoa do Oregon, informou a biblioteca. O livro era um guia para pais ajudarem seus filhos a navegar nos relacionamentos pessoais. Foi retirado quando o pai da pessoa tinha 11 anos.

"Após a recente morte do meu pai, herdei algumas caixas de livros que ele deixou para trás", escreveu a pessoa em uma carta que foi compartilhada pela biblioteca no Instagram e assinada com as iniciais PAAG. "O livro deve ter sido emprestado pela minha avó, Maria del Socorro Aldrete Flores (Cortez)", escreveu a pessoa. "Naquele ano, ela se transferiu para a Cidade do México para trabalhar na Embaixada dos EUA. Ela deve ter levado o livro consigo, e cerca de 82 anos depois, ele acabou em minha posse."

O parente que devolveu o livro até brincou na mensagem sobre a demora para a devolução: "Espero que não haja multa por atraso porque a vovó não poderá mais pagar por ele". Segundo a administração da biblioteca, o livro está em boas condições e ficará exposto na biblioteca central da cidade durante as próximas semanas. Em seguida, será doado aos Amigos da Biblioteca Pública de San Antonio e vendido em benefício para a instalação.

A biblioteca informou, ainda, que eliminou as multas por atraso em 2021. A contracapa do livro trazia o aviso de que a multa por atraso era de três centavos por dia. Sem considerar a inflação, a multa chegaria a mais de US$ 16 mil nos valores corrigidos.

O recorde de livro mais atrasado que foi devolvido registrado no Guinness World Records é o da Sidney Sussex College, na Universidade de Cambridge, Inglaterra, em 1956. Ele foi emprestado em 1668, cerca de 288 anos antes. Também neste caso, nenhuma multa foi cobrada. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LIVRO/BIBLIOTECA/TEXAS/DEVOLUÇÃO/82 ANOS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Secretário de Trump diz que paz na Ucrânia vai depender 'do que os ucranianos puderem tolerar'

17.08.25 13h08

Manifestantes protestam em Israel por cessar-fogo e libertação de reféns

17.08.25 9h32

Três pessoas morrem e oito ficam feridas em tiroteio em clube noturno de Nova York, diz site

17.08.25 9h13

HAJA TAXA!

EUA não vão cobrar novas tarifas da China por comprar petróleo da Rússia

As tarifas começam a valer em 27 de agosto.

16.08.25 21h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

Água de sangue

Fim do mundo? Mar da Galileia fica vermelho e levanta teorias bíblicas; entenda

O Fenômeno natural tingiu as águas e dividiu opiniões entre explicações científicas e interpretações religiosas

11.08.25 14h18

PERIGO

Homem desenvolve doença rara após seguir orientação do ChatGPT

O paciente acabou desenvolvendo bromismo, uma intoxicação por brometos. Atualmente, trata-se de uma condição rara

13.08.25 11h06

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

alvo de atentado

Morre Miguel Uribe, senador e pré-candidato à Presidência baleado na Colômbia

Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, estava internado em estado crítico desde que foi baleado, há dois meses

11.08.25 8h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda