Livro é devolvido a biblioteca após 82 anos com bilhete

Um livro foi devolvido quase 82 anos depois de ter sido emprestado pela Biblioteca Pública de San Antonio, no Texas, acompanhado de uma carta informando que "a vovó não poderá mais pagar por ele". A obra é "Your Child, His Family, and Friends (Seu Filho, Sua Família e Amigos, em livre tradução)", da conselheira matrimonial e familiar Frances Bruce Strain, foi emprestado em julho de 1943 e devolvido em junho deste ano por uma pessoa do Oregon, informou a biblioteca. O livro era um guia para pais ajudarem seus filhos a navegar nos relacionamentos pessoais. Foi retirado quando o pai da pessoa tinha 11 anos.

"Após a recente morte do meu pai, herdei algumas caixas de livros que ele deixou para trás", escreveu a pessoa em uma carta que foi compartilhada pela biblioteca no Instagram e assinada com as iniciais PAAG. "O livro deve ter sido emprestado pela minha avó, Maria del Socorro Aldrete Flores (Cortez)", escreveu a pessoa. "Naquele ano, ela se transferiu para a Cidade do México para trabalhar na Embaixada dos EUA. Ela deve ter levado o livro consigo, e cerca de 82 anos depois, ele acabou em minha posse."

O parente que devolveu o livro até brincou na mensagem sobre a demora para a devolução: "Espero que não haja multa por atraso porque a vovó não poderá mais pagar por ele". Segundo a administração da biblioteca, o livro está em boas condições e ficará exposto na biblioteca central da cidade durante as próximas semanas. Em seguida, será doado aos Amigos da Biblioteca Pública de San Antonio e vendido em benefício para a instalação.

A biblioteca informou, ainda, que eliminou as multas por atraso em 2021. A contracapa do livro trazia o aviso de que a multa por atraso era de três centavos por dia. Sem considerar a inflação, a multa chegaria a mais de US$ 16 mil nos valores corrigidos.

O recorde de livro mais atrasado que foi devolvido registrado no Guinness World Records é o da Sidney Sussex College, na Universidade de Cambridge, Inglaterra, em 1956. Ele foi emprestado em 1668, cerca de 288 anos antes. Também neste caso, nenhuma multa foi cobrada. (Com informações da Associated Press)