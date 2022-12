Líderes do Estado Islâmico são mortos por forças norte-americanas

O Centcom, comando militar norte-americano, anunciou nesta segunda-feira (12) que dois líderes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foram mortos numa operação das forças norte-americanas no Leste da Síria. As informações são da Agência Brasil.

Um deles é identificado como Anas, líder do grupo na Síria "que esteve envolvido no planejamento de operações sangrentas" no leste do país. O comunicado divulgado para a imprensa não detalha sobre o segundo líder.

A Centcom afirmou ainda que suas forças "realizaram com sucesso um ataque de helicóptero no Leste da Síria" ao amanhecer, matando "dois líderes" da organização terrorista Estado Islâmico.

"A avaliação inicial indica que não houve vítimas civis", acrescenta-se no comunicado que sublinha o empenho dos Estados Unidos em enfrentar a ameaça da organização extremista "em parceria com as forças locais".

Segundo Rami Abdel Rahmane, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), a operação foi realizada em cooperação com elementos das Forças Democráticas Sírias (SDF, dominadas por combatentes curdos), em Al-Zor, aldeia da província de Deir Ezzor.

Centenas de soldados dos Estados Unidos estão posicionados no nordeste da Síria como parte da coligação antijihadista, e continuam a lutar ao lado das SDF, atacando os líderes do EI no país, desde a derrota do grupo em 2017 no Iraque e em 2019 na Síria.

Em 27 de outubro de 2019, os Estados Unidos anunciaram a morte do líder do EI, Abu Bakr al-Baghdadi, durante uma operação dos Estados Unidos no noroeste da Síria.

Em fevereiro deste ano, o sucessor de al-Baghdadi, Abu Ibrahim al-Hachimi al-Qurachi, foi morto numa operação das forças especiais norte-americanas no noroeste da Síria.

No dia 30 de setembro, o Estado Islâmico anunciou a morte de Abu Hassan al-Hachimi al-Qurachi, sem especificar as circunstâncias. Segundo o Centcom, ele foi morto em meados de outubro durante uma operação realizada na província de Deraa (sul) por ex-rebeldes. Al-Qurachi foi imediatamente substituído por Abu Al-Hussein al-Husseini al-Qourachi, segundo o EI.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).