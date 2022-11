Estado Islâmico anuncia morte de líder e novo sucessor

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) anunciou que o líder Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi morreu em combate enquanto “lutava contra os inimigos de Deus”. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (30) por um porta-voz da organização jihadista no Telegram. Com informações do Metrópoles.

A mensagem também acrescenta que o grupo já tem um novo “califa dos muçulmanos”. Abu al-Husayn al-Husayni al-Quraishi foi escolhido para ser o sucessor. O conteúdo não especifica a causa da morte ou se ela ocorreu durante algum tipo de ataque.

O nome al-Quraishi representa a tribo do profeta Maomé, de quem, segundo a determinação xiita, o autoproclamado “califa” deve ser descendente.

Esta é a terceira morte de lideranças do grupo somente neste ano. Em fevereiro, o então chefe do grupo jihadista, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, foi morto durante um ataque dos Estados Unidos na Síria. Em julho, outro nome importante do grupo na Síria, Maher al-Agal, foi abatido em um ataque aéreo também dos EUA.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)